Cumhuriyet'in Anıt Kadınları Sergisi sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Atatürk fotoğrafları ile dünya çapında tanınan Hanri Benazus'un arşivinden "Cumhuriyet'in Yüz Akları Kadınlarımız" fotoğraf sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilk kez İzmirlilerle buluştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde açılan sergide Zübeyde Hanım'dan, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'ye, ilk kadın hemşire Esma Deniz'den, Türkiye'nin ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'e 65 kadın portresi yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan yazar Hanri Benazus, "Atatürk ile birlikte kadın, büyük bir uyanışa geçti. Atatürk'ten önce kafesin arkasında kalan kadınlarımız, birdenbire en büyük makamlara kadar yükseldi, en büyük bilim insanları oldu. Sergide her mesleğin ilk kadını yer alıyor. Bu mesleklere baş koyan kadınlarımızın ellerinden değil, ayaklarının altından öpmek gerekiyor." diye konuştu.

Sergide, Türkiye'nin kurulmasına ön ayak olan anıt kadınların fotoğraflarının var olduğunu belirten Benazus, "Tek bir ricam var, Atatürk'ün baktığı gibi görsün herkes kadınlarımızı. O zaman ne kavgalar, ne gürültüler, ne cinayetler, ne yaralamalar hiçbiri kalmaz. Türk kadınımızı layık olduğu seviyeye çıkartalım. Önemli olan, kadın erkek eşitliği değil, kadınlar daha ileride olmalıdır. Kadının erkeğin yapamadığı birçok görevi bulunuyor" dedi.

"KADINLARIMIZLA BİRLİKTE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Çağdaş, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun en önemli teminatı olan kadınlarımız, her alanda göstermiş olduğu üstün başarılarla topluma öncü oluyor. Belki de önümüzde daha zorlu zamanlar var fakat kadınlarımızdan aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Emeğini ortaya koyan, büyük bir azimle çalışan ve her türlü güçlükle mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kubba, sözlerine şöyle devam etti: "1234 çalışanımızdan 795'inin kadın olduğu hastanemizde, güler yüzleri, hiç bitmeyen enerjileri ve güçlü duruşlarıyla her daim bizlere güven veren kadın çalışanlarımız ile takım arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öğreten, keşfeden, yetiştiren, yüreği sevgi dolu kadınlarımıza daha yaşanası, daha güzel bir dünya diliyorum."

Sergi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi fuaye alanında 12 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.