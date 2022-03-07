CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ - Son Dakika
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CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ

07.03.2022 17:23

SAMSUN'da çeşitli meslek gruplarından 18-66 yaş arası 41 kadından oluşan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.

SAMSUN'da çeşitli meslek gruplarından 18-66 yaş arası 41 kadından oluşan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi. Bando Şefi Ayşegül Tekay, 'Kadınlar engellenmemeli, engellenmediği zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Her şeyin üstesinden geliriz' dedi.

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 2 yıl önce kurulan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı milli bayramlarda yaptıkları gösterilerle adını duyurdu. 18-66 yaş arası farklı meslek gruplarından 41 kadından oluşan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir gösteri sundu. İlkadım ilçesinde bir alışveriş merkezinde bir araya gelen bando takımının konseri ilgiyle izlendi.

'KADININ YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK'

Ekip arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Şef Ayşegül Tekay, "Burada yaptığımız gösteri, bütün kadınlara armağan olsun. Kadınlar engellenmemeli, engellenmediği zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

Bandonun diğer şefi Mine Yavuzel ise, "Kadınların sesi duyulsun istedik. Kadının gönlünden çıkan his, ellerine gelsin ve bagetler konuşsun istedik. Öyle de oldu. Çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

'VATANDAŞLARIN DESTEĞİ BİZE GURUR VERİYOR' Takımın yaşça en küçük üyesi olduğunu belirten Tuana Ateş, "3 seneden beri takımdayım. Bu genç yaşta böyle bir şeye imza atmak gurur verici. Halkımızdan aldığımız destek de bizi mutlu ediyor. Susturulmuş bütün kadınların sesi olmaya geldik. Kadınların birleştiği zaman yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göstermeye geldik" dedi.

CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ

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Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet, Konser, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ - Son Dakika
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