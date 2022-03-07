Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingi - Son Dakika
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Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingi

07.03.2022 03:24

Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingi Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Türkiye Gençlik Birliği'nin ortak düzenlediği "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingi

ANKARA - Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Türkiye Gençlik Birliği'nin ortak düzenlediği "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla slogan atan vatandaşlar ise mitinge yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Tandoğan Meydanı, Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Türkiye Gençlik Birliği'nin ortaklığında düzenlenen "Yükselen Kadın Yükselen Türkiye" Mitingine sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, "Burada, bu meydanda kadın emeğini her yönden temsil eden "sahici" kadınlarımızla beraberiz. Neden sahici diyoruz? Çünkü ayaklarımız bu topraklara basıyor. Biz, tarihimizi, bugünümüzü, al bayrağımızı, kahraman Mehmetçiğimizi yüreklerimizde taşıyan kadınlarız! Bölünmez bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı, milletçe beraberliğimizi, kardeşliğimizin bozulmamasını dert edinmiş kadınlarız. Bugün ilk kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü; kadının ezilmişliği, zavallılığı, güçsüzlüğü söyleminden kurtarıp kadının üretme gücü, büyük umutları ve erkekle beraber geleceğe el koyma iradesi ile kutluyoruz" dedi.

Dilek Çınar: "Kadınlar ve gençler sorunları çözmeye karar verdiyse artık o kararın karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktur"

Mitingde konuşan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ise, "Kadınlar sorunları çözmeye karar verdi mi onun önünde durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Kadınlar ve gençler sorunları çözmeye karar verdiyse artık o kararın karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Kadın-erkek, genç-yaşlı el ele verdi mi aşılamayacak sorun yoktur. Hayatın her alanında üreten kadınlar burada. Üretici kadınlar, fabrika işçileri, temizlik işçileri, doktorlar, öğretmenler burada. Türk gençliği ve Türk kadını, Türkiye'yi yükseltecek olan güçtür. Bu miting, bir yükseliş mitingidir. Hepimiz üretecek ve çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi
Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi
Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi

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Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Kadınları Derneği ile TGB'den 'Yükselen Kadın Yükselen Türkiye' Mitingi - Son Dakika


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