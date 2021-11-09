Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden "Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi" - Son Dakika

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), "Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi"ni başlattı.

Maltepe'de Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı'nda toplanan üyeler adına konuşan Ayşe Gümüş, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Türkiye genelinde "Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi" adlı çalışmayı başlattıklarını ifade etti.

Gümüş, bu çalışmanın başta anneler olmak üzere ailelere en geniş şekilde duyurulması ve tanıtılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Derneğimiz bu çalışmada, uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasını önlemede anneler ve ailelerle beraber çalışacaktır. Derneğimizin uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki yıl önce başlattığı çalışma, Kovid-19 salgınının araya girmesiyle tamamlanamamıştır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yeniden kolları sıvamış İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün de desteğiyle çocuklarımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi hedef alan madde kullanımı sorununu, temelinde yatan ideolojik yönüyle ele alarak yeni bir çalışma hazırlamıştır."

Gümüş, bütün gençleri ilgilerine, yeteneklerine göre, mutlu ve üretken bir hayata hazırlayacak bilimsel eğitim sisteminde ısrar edeceklerini dile getirerek, "Madde kullananlar, çoğu genç olduğu için, büyük oranda aileleriyle yaşıyorlar. Bu veri çok değerlidir. Anlıyoruz ki aileyi güçlendirmek, doğru şekilde yönlendirmek, ailenin madde karşıtı duruşunu pekiştirmek, bataklığı kurutmada en güçlü araçlarımızdan birisidir." ifadelerini kullandı.