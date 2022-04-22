Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto - Son Dakika
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Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto

22.04.2022 15:14

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Disney+ kanalı yönetiminin içeriklerindeki karakterlerin en az yarısının LGBT bireylerden oluşacağı ve yayınlarda cinsiyetçi kelimelerin kullanılmayacağı yönündeki kararını protesto etti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Disney+ kanalı yönetiminin içeriklerindeki karakterlerin en az yarısının LGBT bireylerden oluşacağı ve yayınlarda cinsiyetçi kelimelerin kullanılmayacağı yönündeki kararını protesto etti.

Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı önünde toplanan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri adına açıklamayı dernek yöneticisi Şükran Öncü yaptı.

Disney+ kanalı yönetiminin, içeriklerindeki karakterlerin en az yarısının LGBT bireylerden oluşacağı ve yayınlarda cinsiyetçi kelimelerin kullanılmayacağı yönündeki kararına dikkati çeken Öncü, emperyalist Batı'nın insanı kendinden ve tüm değerlerinden uzaklaştırarak sistemin kölesi haline getirmeyi amaçladığını, son olarak da çocukların cinsiyetlerini hedefe aldığını söyledi.

LGBT hareketinin, yeni nesilleri tehdit eden emperyalist bir saldırı olduğunu vurgulayan Öncü, "LGBT hareketini özgürlük ve insan hakları adı altında masum gösteren ve savunanlar ya cahildirler ya da topluma yalan söylemektedirler. Bu hareketin eşcinsel ve cinsiyet değiştirmiş yurttaşlarımızın haklarını korumakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Anayasamızda bütün yurttaşlarımız kayıtsız şartsız eşittir." dedi.

Öncü, şu anda paralı olan Disney+ platformunun toplumsal direnci kırdığı anda uygulamayı tüm yapımlarında yaygınlaştıracağını iddia ederek şöyle konuştu:

"Diyoruz ki çok beklersiniz. Türk milleti çocuklarını LGBT saldırısına yedirmeyecektir. Bölücü terör örgütü PKK'dan evlatlarımızı aldığımız, teröristlerin yeni eleman devşirmelerinin önünü kestiğimiz gibi uyuşturucuya karşı emniyet güçlerimizle narkotik birimlerimizin eğitimleriyle ve annelerimizi harekete geçirerek mücadele ettiğimiz gibi, LGBT hareketine de direniyoruz, kapımızı yüzlerine kapıyoruz."

Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto
Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto
Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto
Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Disney'in yapımlarındaki LGBT kararına protesto

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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