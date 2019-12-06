Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet Kadınları Korosu" Denizli'de sahne aldı
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"Cumhuriyet Kadınları Korosu" Denizli'de sahne aldı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro, "Kadına Şiddete Hayır" etkinlikleri kapsamında Denizli'de konser verdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro, "Kadına Şiddete Hayır" etkinlikleri kapsamında Denizli'de konser verdi.

Denizli Soroptimist Kulübü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, Ertuğrul köyü kadınlarının oluşturduğu "Cumhuriyet Kadınları Korosu" sahne aldı.

Kadınlar, farklı yörelere ait türküleri seslendirdi.

Etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Kadınları Korosu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı "Umutlu Bir Hikaye" isimli belgesel filmin gösterimi de yapıldı.

Cumhuriyet Kadınları, Kırklareli, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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