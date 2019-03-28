Cumhuriyet Kız Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik
37 dakika önce
Elazığ Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirerek Cip Mesire alanına kendi elleriyle fidan diktiler.
Okul öğretmeni Gazel Çiftçi öğrencilere her zaman ağacın ve yeşilin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu anlattıklarını lakin bunun sadece anlatımla kalmaması gerektiğini belirterek onları fiili açıdan da harekete geçirmeye çalıştıklarını kaydetti. Bu kapsamda Elazığ belediyesi yetkilileriyle hemen iletişime geçerek gerekli imkân ve desteği edindiklerini sonrada temin ettikleri fidanları Cip Mesire alanına diktiklerini kaydetti. Öğrencilerinde birer fidan olduğunu kaydeden öğretmen Gazel Çiftçi, diktikleri fidanında kendileriyle büyüyeceğini söyledi.
Öğrenci Nisanur Genç ve Tülin Kahvecioğulları ise böyle bir etkinliğin parçası olmaktan dolayı onur duyduklarını ve çevreye bir nebze de olsa katkı sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:37 Kaynak: Bültenler
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