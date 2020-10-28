Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde - Son Dakika

Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde

28.10.2020 22:42
Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde, System.String[]

Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda milli tenisçi Melis Sezer ve Büyük Brtianyalı partneri Maia Lumsden, 3 numaralı seri başı Rus tandem Valeria Savinykh - Ekaterina Yashina'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda milli tenisçi Melis Sezer ve Büyük Brtianyalı partneri Maia Lumsden, 3 numaralı seri başı Rus tandem Valeria Savinykh - Ekaterina Yashina'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı finale yükselen isimler belli oldu. TED Spor Kulübü'nde gerçekleşen karşılaşmalarda Kort 1'in ilk maçında 1 numaralı seri başı Kaia Kanepi elemelerden gelen Çek raket Lucie Havlickova'yı 6-2, 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. 3 numaralı seri başı Rumen tenisçi Jaqueline Adina Cristian'a 6-1, 6-2 yenilen temsilcimiz Pemra Özgen, turnuvaya ikinci turda veda etti. Ardından başlayan İpek Öz-Reka Luca Jani karşılaşmasında ise son sekize kalan isim 137 dakikalık mücadele sonunda Öz'ü 5-7, 6-3, 6-0 yenen Macar raket Jani oldu. Elemelerden gelen Andrea Lazaro Garcia 8 numaraları seri başı Bibiane Schoofs'u 4-6, 6-0, 6-3 yenerek, 5 numaralı seri başı Elena Gabriela Ruse ise Ukraynalı raket Daria Snigur'u 7-6, 6-3 yenerek çeyrek finale yükseldiler. Kort 3'deki karşılaşmalarda 2 numaralı seri başı Katarina Zavatska, Despina Papamichail'i 6-2, 7-5 yenerek, Hırvat rakibi Tena Lukas'ı 6-1, 6-2 yenen dünya eski 2 numarası Vera Zvonareva'nın çeyrek finalde rakibi oldu. Hırvat Jana Fett'i 0-6, 7-6, 6-1 yenen Francesca Jones ise çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu.

MELİS SEZER ÇİFTLERDE YARI FİNALDE

Turnuvada yarın çiftelerde ise yarı final heyecanı yarın yaşanacak. Milli sporcu Melis Sezer ve Büyük Brtianyalı partneri Maia Lumsden 3 numaralı seri başı Rus tandem Valeria Savinykh/Ekaterina Yashina'yı 3-6, 7-6, 10-8 yenerek yarı finale yükseldi. Sezer/Lumsden çiftinin final yolundaki rakibi turnuvanın 1 numaralı seri başı olan Hollandalı ikili Bibiane Schoofs/Rosalie Van der Hoek olacak.


Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde
Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde
Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde

Milli Tenisçi, Melis Sezer, Cumhuriyet, Rus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda Melis Sezer çiftlerde yarı finalde - Son Dakika Spor

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