Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda şampiyon Kaia Kanepi

Estonyalı raket Kaia Kanepi Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.TED Spor Kulübü'nde bu sene 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda teklerde şampiyon Estonyalı raket 1 numaralı seri başı Kaia Kanepi oldu. 1 saat 36 dakika süren final maçında Rus raket Vera Zvonareva'yı 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Estonyalı sporcu Kaia Kanepi İstanbul'da şampiyon oldu. MELİS SEZER CUMHURİYET KIZLARI'NDA ÇİFTLER İKİNCİSİÖte yandan dün oynanan Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli tenisçimiz Melis Sezer ve Büyük Britanyalı partneri Maia Lumsden ikincilik elde etti.
25 bin dolar ödüllü kapalı kort turnuvası Cumhuriyet Kızları'nın çiftler finalinde Sezer ve Lumsden ikilisi 2 numaralı seri başı Rumen tandem Jaqueline Adina Cristian/Elena Gabriela Ruse çiftine 71 dakika sonunda 6-3, 6-4 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladılar.
- Kaynak: DHA
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