Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı'
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Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı'

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Briç Kulübü iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası' yapıldı.

Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası Yapıldı', System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Briç Kulübü iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası' yapıldı.


3 Kasımda Düğerek Sosyal Tesisleri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan ve 34 masada 66 çift sporcunun oynadığı turnuvaya Muğla ve ilçelerinden briç tutkunları katıldı.


Genel, Karışık, Senyör ve Kadınlar olmak üzere dört kategoride yapılan turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından takdim edildi.


Turnuvada Genel kategoride Murat Gülay, İsmail Balaban birinci, Murat Kızıl, Tuncay Tolga Şengöz ikinci, Ali Mat, Süleyman Koç üçüncü, Karışık kategoride Mehmet Fevzi Demirtaş, Asuman Bayhan Uçar birinci, Senyör kategoride İsmail Tüylü, İlyas Demirci birinci, Kadınlar kategoride Nagehan Yıldırım, Serpil Fırıl birinci oldu. - MUĞLA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:40 Kaynak: İHA
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