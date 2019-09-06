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Cumhuriyet Kupası, Efeler'de başlıyor

2 saat önce

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenecek olan, Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası yarın başlıyor.

Cumhuriyet Kupası, Efeler'de başlıyor, System.String[]

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile düzenlenecek olan, Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası yarın başlıyor.


7 – 25 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan turnuva, Aydın Tenis Kulübü'nde gerçekleşecek. Turnuva yetişkinler grubunda Veteran Tek Bayanlar, Veteran Tek Erkekler 16 – 44 yaş ve 45+ yaş, Teşvik Tek Bayanlar, Teşvik Tek Erkekler kategorilerinde oynanacak. Çocuklar grubunda ise 8, 9, 10, 12, 14 – 16 kategorilerinde çocuklar ter dökecek.


Aydın Tenis Kulübü izlemek isteyen tüm tenis severlere turnuva boyunca kapılarını açıyor. Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Tenis Turnuvası'nın detaylarına www.aydinteniskulubu.com adresinden ulaşılabilecek. - AYDIN

Efeler, Aydın, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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