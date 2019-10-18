Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Kupası ilk maçları oynandı
Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası ilk maçları oynandı

Cumhuriyet Kupası ilk maçları oynandı

1 saat önce

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası maçları dün oynanan 3 maç ile başladı.

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Kayseri Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası maçları dün oynanan 3 maç ile başladı.


Cumhuriyet Kupasında oynanan maçlarda Kayseri Şekerspor, Erkiletspor'u 2-1, Kayseri OSB Atletikspor, Talasgücü Belediyespor'u 5-0 ve Kayserigücü FK ise Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-2 mağlup etti. Kayseri Şekerspor 2-1 kazandığı Erkiletspor maçı sonrası teknik heyet ve oyuncular asker selamı vererek Mehmetçiğe destek verdi.


Rakiplerini mağlup eden Kayseri Şekerspor, Kayseri OSB Atletikspor ve Kayserigücü FK takımları adlarını yar finale yazdırdılar.


Final kalan 3 takım arasında yapılacak olan kura çekimi ile bir takım BAY geçecek eşlenen takımlar arasında oynanacak olan karşılaşma sonrası finale çıkacak takım belli olacak. Yarı final maçı 22 Ekim 2019 Salı günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada saat 16.00'da oynanacak. Final maçı ise 24 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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