Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı

30.10.2020 18:29

- Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: "Faaliyetimizin sayısı azaldı" Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları Mersin'de...

- Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman:

"Faaliyetimizin sayısı azaldı"

MERSİN - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları Mersin'de resmi antrenman atışları ile başladı. Yarışmalar pazar günü yapılacak final müsabakaları ile son bulacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmasına yurt genelinden 12'si kadın olmak üzere toplam 60 sporcunun katıldığını söyledi.

Arman, aynı zamanda Konya'da 200'e yakın sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Kupası Trap Yarışmaları'nın yapıldığını belirtti.

Ufuk Arman, "Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmasının antrenmanını yapıyoruz. Faaliyet programımızın son yarışları bunlar, plak atışlarında. Aynı anda da Konya'da trap atışlarının Cumhuriyet Kupası'nı gerçekleştireceğiz. Bunu da aynı tarihlerde yapıyoruz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeni ile faaliyet sayısının azaldığını ifade eden Arman, "Pandemi sürecini değerlendirdik, yarışma süreci bizim için biraz kısalmak zorunda kaldı. Faaliyetimizin sayısı azaldı. Ancak plak atışlarında Sağlık Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın fikirleri doğrultusunda görüşleri doğrultusunda açık havada yapılıyor olması, sosyal mesafenin uygun olması sporcular yarışırken, bizi daha rahat bu sporu yapmaya yöneltti" diye konuştu.

Arman, konuşmasında şunları da kaydetti:

"Bu yarışmalar milli takımada puan veren yarışmalar. Konya ve Mersin'de yapılacak olan yarışmalar sporcularımızın başarılı skorlar atıp milli takımda yer almaları için mücadele etmeleri gerekecek. 2021 yılında da daha geniş bir programla yarışmayı bekliyoruz. Şuanda burada 60 civarında yarışmacımız var, skeet yarışmaları için toplam. Konya'da da trap yarışmalarında 200'e yakın sporcu var. Hepsi de milli takıma puan vermek amacında. Hepsine başarılar diliyorum."

Yarışmalar için Adıyaman bölgesinden katılan sporcular da yarışmaya resmi antrenman ile başladıklarını ve güzel bir ortamda atışların yapıldığını dile getirdi. Sporcular hedeflerinin milli takıma girmek olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı
Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı
Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı
Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı, Cumhuriyet, Mersin, Konya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı - Son Dakika Spor


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