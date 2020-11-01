Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi

01.11.2020 18:05

- Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: "Pandemi spor adına bir çok şeyi engelledi" "Bu yarışmayla birlikte sezonu kapatmış bulunuyoruz" Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan...

- Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman:

"Pandemi spor adına bir çok şeyi engelledi"

"Bu yarışmayla birlikte sezonu kapatmış bulunuyoruz"

MERSİN - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

11 ilden toplam 60 sporcunun katıldığı yarışmalarda yıldızlar, gençler, büyükler ve veteran kategorilerinde sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren atışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.

Ufuk Arman: "Bu yarışmalarla sezonu kapatmış olduk"

Başkanı Ufuk Arman, tören sonrası yaptığı konuşmada yarışmaların başarılı geçtiğini belirtti. Arman, "Bu sezonu biz bu şekilde kapattık. Gönlümüz tabi daha fazla yarış yaparak, daha rahat ortamda yarışmaktı ama pandemi bir çok şeyi engelledi spor adına. Biz yine de açık havada yapılan branşların hepsinde yarışmalar yapmaya çalıştık. Trap ve skeet bu branşların başında geliyordu. Bu yarışmayla birlikte sezonu kapatmış bulunuyoruz. Gelecek sezonda daha geniş bir yarışma programı ile sporcularımızın başarılarını attırmaya çalışırız" dedi.

Skeet Cumhuriyet Kupası büyük erkeklerde Konya bölgesinden katılarak birincilik elde eden Bilgin Üstündağ ise yarışmalarda birincilik almanın gururunu yaşadığını söyledi. Türkiye'yi yurt dışında da temsil ettiğini ifade eden Üstündağ, gençlerin atıcılığa meraklı olduğunu da anlatarak, Türkiye'nin atıcılıkta da söz sahibi olacağına inandığını dile getirdi.

Konya bölgesinden yarışmaya katılan milli sporcu Nur Banu Özpak, Cumhuriyet'e yakışan bir yarışma çıkartarak büyük bayanlarda birincilik elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda milli takım baraj puanını da attığını vurgulayan Özpak, "Bundan sonraki hedefim yarışmalarda ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil etmek, olimpiyatlara kota alabilmek olacak" diye konuştu.

Banu Özpak: "Daha fazla kadın sporcu görmek istiyoruz"

Atıcılık sporunun genelde erkek sporu olduğu yönünde genel kanı bulunduğunu ancak kadınların da bu sporu çok rahat yapabileceğini ifade eden Özpak, "Skeet atışları tüfekle yapılan bir spor olduğu için erkeklerin ilgi gösterdiği branşmış gibi gösteriliyor. Ancak bu dalda bayan atıcı sayımız oldukça fazla. Atışlar tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılıyor. Ben kadınlarımıza genç kızlarımıza sporun her türlüsünü yapmaya, özellikle de atıcılık sporunu yapmaya davet ediyorum. Bir milli sporcu olarak daha fazla kadın sporcu görmek istiyor ve onları bu sporu yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yıldız bayanlar birincisi Şükran Naz Erkoç, milli sporcular Sena Can ile Nur Banu Özpak'ı örnek aldığını, onlar gibi başarı gösterip, milli takıma seçilmek istediğini ve yurt dışında Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini dile getirdi.

Büyük erkekler kategorisinde Konya bölgesinden Bilgin Üstündağ, büyük bayanlarda Konya bölgesinden Nur Banu Özpak, genç bayanlarda Konya bölgesinden Deniz Üstündağ, Veteran kategorisinde İstanbul bölgesinden Atıf Yavuz Sarmat, yıldız erkeklerde İzmir bölgesinden Ozan Yaman Akbıyık, yıldız bayanlarda Konya bölgesinden Şükran Naz Erkoç yarışmaları birinci olarak tamamladı. Takım halinde birinciliği Konya bölgesi alırken ikinciliği Adana, üçüncülüğü ise Malatya elde etti.

Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi
Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı, Cumhuriyet, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası Skeet Yarışmaları sona erdi - Son Dakika Spor


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