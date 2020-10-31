Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

31.10.2020 11:22
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit verdi.

Yenişehir Belediyesinin tamamen yenilediği Ata Tenis Kortlarında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasına 8 ayrı kategoride 218 yarışmacı katıldı. 15 Ekim'de başlayan turnuva 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında sona erdi. Heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuvanın final müsabakalarını izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılara kupalarını verdi.

"Ben de bu hafta itibariyle tenis eğitimine başlıyorum"

Başkan Özyiğit, yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasında bu yıl 218 sporcunun sportmence ve dostlukla mücadele ettiğini söyledi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak turnuvalarımızı devam ettireceğiz. Yenişehir'de biz göreve geldiğimizde birinci ilkemiz hareketti. Hareket ilkemizle amacımız, 7'den 70'e herkesin hareket halinde olmasını gerektiren, vatandaşlarımızın evlerinden çıktığı, birlikte mutlu olduğu ve kucaklaştığı ortamları oluşturmaktır. Tenis de en güzel spor dallarından bir tanesi, hangi yaşta olursanız olun oynayabiliyorsunuz. Ben de bu hafta itibariyle tenis eğitimine başlıyorum. Spor yapmak için bu alanda ben de varım diyeceğim. Tüm hemşehrilerimizi de Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Kortlarına bekliyorum" dedi.

10 Kasım'da Atatürk'ü anma turnuvası düzenlenecek

Pandeminin tüm koşullarını yerine getirerek bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydeden Özyiğit, "Hayat pandemiye rağmen devam ediyor, biz de pandeminin tüm koşullarını yerine getirerek bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına düzenleyeceğimiz turnuvaya sizleri şimdiden davet ediyorum" diye konuştu.

"Turnuvanın düzenlenmesi beni çok mutlu etti"

Turnuvaya katılan ve pandemi döneminde böyle bir turnuvanın düzenlenmesini çok anlamlı bulduğunu belirten Hasan Alp de "Yaklaşık 10 yıldır tenis ile uğraşıyorum. Yenişehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu turnuva pandemi döneminde çok anlamlı ve güzel oldu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Belediyemizin bu tür turnuvalar düzenlemeye devam etmesini istiyoruz. Bu tür kortların Yenişehir'de arttırılmasını da istiyoruz. Bizden sonra gelen jenerasyon yani çocuklarımızın da bu sporla uğraşmalarını istiyoruz. Spor demek başarı demek, sporla uğraşan çocuklar başarılı olur. Bu anlamda da böyle bir turnuvanın düzenlenmesi beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Ata Tenis Kortlarının bu kadar değişip güzelleşmesini çok başarılı buldum"

7 yıldır tenis oynadığını kaydeden ve turnuvada Çift Bayanlar A Kategorisinde ikinci olan Zariye Altınsoy ise kortların düzgün ve bakımlı olduğunu söyledi. Aynı kategoride birinci olan Özlem Zeren ise şunları dile getirdi: "Kısa sürede Ata Tenis Kortlarının bu kadar değişip güzelleşmesini çok başarılı buldum. Seneler sonra buraya geldim. Çok güzel olmuş. Organizasyon da güzeldi, herhangi bir aksaklık olmadı. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

"Kortlarımız tüm halkımıza açıktır"

Yenişehir İşletme A.Ş. Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Çakar ise tüm vatandaşları Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Kortlarına tenis oynamaya davet etti. Talepte bulunanlara eğitim de verdiklerini ifade eden Çakar, "Yenişehir Belediyemizin tenis kortlarında bu yıl turnuvanın ikincisini düzenledik. Gerçekten bu sene çok katılımlı ve heyecanlı geçti. Tenis sporu Mersin için çok uygun bir spor, hemen hemen yılın 12 ayı oynanabilen bir spor. Tesis anlamında da birçok tesis var. Yenişehir Belediyesi de tenis kortlarıyla bu spora çok ciddi katkılar sunuyor. Ayrıca bu kortlarda hem öğrencilerimize kurs veriyor hem de turnuvalar düzenliyoruz. Kortlarımız tüm halkımıza açıktır. Oynamak isteyen vatandaşlarımız tesislerimize gelip hem ders alabilir hem de oynayabilir. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı tenis ile uğraşmalarının iyi olacağını düşünüyorum. Herkesi kortlarımıza bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

Cumhuriyet, Yenişehir, 29 Ekim, Tenis, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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