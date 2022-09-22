Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı

Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Bahçelievler Belediye Spor ve Vakıfbank arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Turnuvanın ilk maçında Bahçelievler Belediye Spor rakibi Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.

Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksinde oynanan günün ikinci maçında Sakarya Voleybol Spor Kulübü ve Altınoluk Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf 3-0 skorla Altınoluk oldu. Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvasında Çarşamba günü saat 14.00'te Bahçelievler Spor Kulübü ile Sakarya Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da Vakıfbank ile Altınoluk karşılaşacak.

Voleybol takımlarına verilen yemek programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "29 Ekim yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yılını kutlayacağız. 100'üncü yılına giderken biz de bir Cumhuriyet turnuvası yapalım dedik. Özellikle kadın voleybolunda farkındalığı arttıralım istedik. Buradaki amacımız farkındalığı arttırıp çeşitli illerden sporcu arkadaşlarımızı bir araya getirip birliktelik sağlamak hem de Cumhuriyetimizin kuruluşunu hatırlamak. Kulüp başkanları, antrenörler ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Belediye, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda dezavantajlı gruplar için Fevzi Şeker Spor Kompleksinde yüzme etkinliği düzenledi. Bedensel ve zihinsel engelli olarak iki ayrı grup halinde yapılan etkinlikte vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi tarafından engelli kullanımına uygun servisler ile evlerinden alınıp etkinlik sonunda evlerine bırakıldı.