Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Kupasının sahibi Yunusemre Belediyespor oldu
Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupasının sahibi Yunusemre Belediyespor oldu

Cumhuriyet Kupasının sahibi Yunusemre Belediyespor oldu

7 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Takımı sporcuları, Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası İllerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kupanın sahibi oldu.

Cumhuriyet Kupasının sahibi Yunusemre Belediyespor oldu, System.String[]

Yunusemre Belediye spor Kulübü Wushu Takımı sporcuları, Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası İllerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kupanın sahibi oldu.


Cumhuriyet Kupası İllerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası Manisa Çok Amaçlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşti. Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Uşak'tan sporcularının davetli olduğu şampiyonaya 24 spor kulübünden katılan 265 sporcu, Sanda ve Taolu kategorilerinde kupa ve madalya için yarıştı. Wushu Kung Fu MHK Başkanı İsam Akgül'ün yönettiği, koordinasyonu Wushu Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Lütfullah Akdeniz'in sağladığı müsabakalar centilmence yapılırken; tüm sporcu ve izleyiciler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere desteklerini asker selamı vererek gösterdi.


Görsel şölen havasında geçen şampiyonada Afyonkarahisar üçüncülük, İzmir ikincilik kupasını illerine götürürken; birincilik kupasının sahibi Yunusemre Belediyespor kulübü oldu. - MANİSA

Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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