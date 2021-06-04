Cumhuriyet Mahallesi'nde Esnaf Ziyareti - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi'nde Esnaf Ziyareti

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETİÇekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı dinlediCumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Aksa Gül Cami'nde cemaatle sohbetin ardından mahallede yapım çalışmaları devam eden kitap...

CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETİ Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı dinledi Cumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Aksa Gül Cami'nde cemaatle sohbetin ardından mahallede yapım çalışmaları devam eden kitap evinde incelemelerde bulundu. İlçemizde 4 mahallemizde yapım çalışmalarında sona geldiğimiz kitap evlerinin her birinde 6500 kitap olacak diyen Başkan Poyraz" Bu kitap evlerinden 10 tane daha yapacağız. İnşallah tüm mahallerimiz kitap kafe hizmetinden faydalanacak" dedi. İncelemelerin ardından mahalle esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Poyraz, esnaftan gelen istek ve talepleri not aldı.

Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi

Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!

Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?

Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı

Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu

Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu