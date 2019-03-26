Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Mahallesi'nin O Sorunu Artık Bitiyor

Cumhuriyet Mahallesi'nin O Sorunu Artık Bitiyor

1 saat önce

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde itfaiye ve ambulanslar için büyük sorun teşkil eden o yol genişletiliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nin O Sorunu Artık Bitiyor, System.String[]
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde itfaiye ve ambulanslar için büyük sorun teşkil eden o yol genişletiliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Üzümlü Sokak üzerindeki yolun darlığından dolayı yaşanabilecek bir yangın ve hastalıkta itfaiye ve ambulans zor anlar yaşıyordu. Bu sorunu mahalle sakini Turgut Çetinkaya'nın Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'a iletmesi sonrası belediye ekipleri hemen o bölgeyi genişletme çalışmalarına başladı. Yaşanan bu olay sonrası Başkan Can'a teşekkür eden mahalle sakinleri, büyük bir sorunun ortadan kalkacağını söylediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Bilecik, İtfaiye, Cumhuriyet Mahallesi, Yaşam
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