Cumhuriyet Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Daha önce Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı sorunu giderilen mahallede bozulan yolların asfaltı için hazırlıklarının devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Mahalle sakinleri ise gayretlerinden dolayı belediye yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN