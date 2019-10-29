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Son Dakika Genel Cumhuriyet meşaleli yürüyüşle kutlandı

Cumhuriyet meşaleli yürüyüşle kutlandı

1 saat önce

Cumhuriyet meşaleli yürüyüşle kutlandıADANA - Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Cumhuriyet meşaleli yürüyüşle kutlandı

ADANA - Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

CHP Adana İl Başkanlığı Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamalarına Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı önüne çelenk koyarak başladı. Daha sonra partililer vatandaşlarında katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi önünden fener alayı yürüyüşü düzenledi. Meşalelerin yakılmasıyla başlayan fener alayı yürüyüşüne CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Meydanına yürüdü.

Cumhuriyet meşaleli yürüyüşle kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
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