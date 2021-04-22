Son dakika gündem: Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmalar 2023'te tamamlanacak - Son Dakika

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen, Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaların 2023 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni konseptine kavuşacak meydanla ilgili kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Tarihi açıdan büyük öneme sahip Cumhuriyet Meydanı'nın, 2023 yılında yeni konseptine kavuşacağına işaret edilen açıklamada, "Meydan ve çevresi, Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği projeyle genişletilerek tarih, kültür, turizm ve yaşam merkezi haline gelecek. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayarak bölge ahalisiyle görüşmeler yaptığı ve ilk direniş planlarını tasarladığı Mıntıka Palas Oteli (Gazi Müzesi), Anıt Park ve yeniden inşa edilecek Samsun Fuarı ve Site Camisi ile bütünleştirilecek projenin tasarım hazırlıkları ile kamulaştırılarak yıkılması gereken binalara yönelik tespit çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Samsun'un modern kent kimliğine yeni ve farklı bir vizyon kazandıracak Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin birinci etapta Anıt Park ve Site Camisi'ni bütünleştirecek alanı kapsadığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesine ait meclis binası, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binası ile Site Camisi'nin yanındaki Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait eski defterdarlık binası yıkılacak. Samsun Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi Projesi ile bütünleşecek Cumhuriyet Meydanı için Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği yapacak."