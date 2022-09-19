19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 17:47

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk sunulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'nın konuşması - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye...

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören

Atatürk anıtına çelenk sunulması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'nın konuşması - Kayseri

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Balcı, törende yaptığı konuşmada, gazilere seslenerek, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız." diye konuştu.

Törende lise öğrencisi Kutay Yavuz, şiir okudu.

Buradaki törenin ardından program, Kartal Şehitliği'nde devam etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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