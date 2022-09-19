19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören
Atatürk anıtına çelenk sunulması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'nın konuşması - Kayseri
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Balcı, törende yaptığı konuşmada, gazilere seslenerek, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız." diye konuştu.
Törende lise öğrencisi Kutay Yavuz, şiir okudu.
Buradaki törenin ardından program, Kartal Şehitliği'nde devam etti.
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