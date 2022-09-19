Balcı, törende yaptığı konuşmada, gazilere seslenerek, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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