Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak"

20.08.2022 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak"

Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız."

"Savaş için değil, barış için varız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak" - Son Dakika
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