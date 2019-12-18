Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri havuzu bakıma alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri havuzu bakıma alındı - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri havuzu bakıma alındı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanındaki süs ve gösteri havuzlarında bakım onarım yapıyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri havuzu bakıma alındı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanındaki süs ve gösteri havuzlarında bakım onarım yapıyor. Çalışmanın ardından havuz meydana renk katmaya devam edecek.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Antalya'nın kalbi olarak nitelendirilen Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan sesli ve ışıklı gösteri havuzunu bakıma aldı. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri ses ve müzik efektleri ile koreografi edilerek, su gösterilerinin yapıldığı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken gösteri havuzlarında yenileme çalışması gerçekleştiriyor.


Ekipler, zeminde seramik kaplama, izolasyon ve otomasyon sisteminde yenileme çalışması yapıyor. İki parçadan oluşan ve 42 metre uzunluğundaki havuzda ayrıca tesisat arızaları giderilecek, temizlik ve tamir işlerinin yanı sıra aydınlatma sistemleri de yenilenecek. Çalışmalar tamamlandığında havuz gösterileri Antalya akşamlarına renk katmaya devam edecek. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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