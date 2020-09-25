Bilecik'in Bozüyük ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı girişinde bulunan çeşmenin yerine yeni çeşme montajı tamamlandı.
Cumhuriyet Meydanı önündeki dolmuş durağının yanında bulunan yeşil alana yeni dekoratif çeşmenin montajı tamamlanarak su bağlantısı yapıldı. Yeni dekoratif çeşme vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir bölgede vatandaşların kullanımına sunuldu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:36 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Cumhuriyet Meydanı'nın yanına yeni dekoratif döküm çeşme - Son Dakika