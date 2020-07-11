Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti - Son Dakika

Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1915 yılında doğan edebiyat öğretmeni Kıymet Gazez, vefat etti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1915 yılında doğan edebiyat öğretmeni Kıymet Gazez, vefat etti.

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Serinlemek amacıyla çaya giren amca yeğen boğuldu
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi

40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan ve iki kez Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Gazez için Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gönen İlçe Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, Gönen'de Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Gazez'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Gazez'in vatansever kişiliğiyle tanındığını ve özel günlerde sürekli öğrencilerle bir araya geldiğini anlattı.

Yurt, Gazez'in kurtuluş mücadelesi dönemi ile cumhuriyet dönemine ait anılarını öğrencilerle ve herkesle paylaştığını belirterek, "Kendisine Rabbim'den rahmet, kederli ailesine de sabırlar diliyorum." dedi.

Daha sonra Gazez'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kıymet Gazez'in yakınlarının yanı sıra Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, eski Çanakkale Vali Yardımcısı Saim Eskioğlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gönen'de 1915 yılında doğan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Gazez'e 100 yaşını aşması dolayısıyla Yaşlılık Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye takdim edilmişti.

Balıkesir, Edebiyat, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti - Son Dakika

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 21:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]