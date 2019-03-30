Cumhuriyet Ortaokulu Başarılara Doymuyor

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile il birincisi oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile il birincisi oldu.



İl genelinde daha önce düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri başarılarla gündeme gelen Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya alırken; yarışmalarda kız takımını temsil eden Akgül Kurt, Belçim Sarı, Belçem Sarı ve Elif Eylül Gündüz ile erkek takımından Arda Sarı, M. Furkan Kılınç il birincisi oldu. Yine Van'da yapılan taekvando müsabakalarında ise okul öğrencilerinden Ömer Feti Öner, Eyüp Tekdur, Nazan Kayucu ve Petek Dilmaç da il birincisi oldu. Gaziantep'te yapılan taekvando bölge yarışmasında Eyüp Tekdur 2'nci olurken, Kick Boks karşılaşmasında da Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Melisa Sayılgan il birincisi olup, bölge yarışmalarında ise üçüncü oldu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Seyithan Ekinci, okul öğrencilerinin böyle güzel başarılar elde etmesiyle gururlandıklarını ifade ederek, her zaman öğrencilere destek vereceklerini belirtti. - VAN

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