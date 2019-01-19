Cumhuriyet Ortaokulu'nda Karne Heyecanı

Van merkez İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencileri karnelerini aldıktan sonra polis abla ve ağabeyleri ile balon uçurdular.

Van merkez İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencileri karnelerini aldıktan sonra polis abla ve ağabeyleri ile balon uçurdular.



Van Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliği ile yüzlerce dilek balonu uçurma etkinliği çerçevesinde gerçekleşti. Van Emniyet Müdürlüğü'nün destek verdiği bu etkinlikte öğrenciler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden gelen polislerle beraber rengarenk birçok balonu karne dağıtım töreninden sonra gökyüzüne uçurdu. Okul müdürü Seyithan Ekinci, öğrencileri mutlu edecek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Emniyet teşkilatına ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne minnettar olduklarını belirten Ekinci, "Çocuklarımızın bu mutlu ve heyecanlı gününde polis arkadaşların da bize destek vermesi ve ayrıca bize eşlik etmeleri bizi çok onure etti. Okul olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

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