Cumhuriyet Ortaokuluna lokmalı veda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Ortaokuluna lokmalı veda - Son Dakika

Cumhuriyet Ortaokuluna lokmalı veda

6 saat önce

Sındırgı'nın eski eğitim kurumu olan Cumhuriyet Ortaokuluna veda için lokma hayrı düzenlendi.

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Sındırgı'nın eski eğitim kurumu olan Cumhuriyet Ortaokuluna veda için lokma hayrı düzenlendi.


Deprem tedbirleri kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan 51 eğitim kurumunu kapsayan listede yer alan Sındırgı Cumhuriyet ortaokulu da yıkıma hazırlanıyor. Önceliğin insan hayatının güvenliğine verildiği deprem tedbirleri kapsamında il genelinde riskli binalarda eğitim farklı alanlara taşındı.


Depreme dayanıksız raporu bulunan ve güçlendirmenin de riskli olacağı belirtilen okul binası boşaltılıyor. Öğrenciler yeni dönemde Yağcıbedir ortaokulunda eğitim görmeye devam edecek. Yıkım işlemleri öncesinde okuldaki malzemelerde Sındırgı Belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile boşaltılıyor. Yeni döneme başlamadan öğrenci ve veliler, okul bahçesinde son kez İstiklal Marşını okudu ve lokma hayrı gerçekleştirdi. Programa katılanlar arasında eski öğrenciler de yer aldı.


Eski öğrencilerden Görkem Efe Keskin " Okulumuz depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıyor. Şöyle söyleyeyim ki benim bu okulda iyi, kötü her türlü anım oldu. Öğretmenlerimle bir aile gibi olduk. Yeri geldi öğretmenlerimle güldüm, yeri geldi onlarla ağladım. Her türlü anım burada var. Bütün hayatımız burada geçti neredeyse. İkinci evim sayılır. Okulumuz yıkılıyor, içimden ağlamakta geliyor ama. Kendimiz zor tutuyorum" sözleri ile duygularını ifade etti. Öğrenciler okul duvarlarına ayrılmadan önce hatıra olarak isimlerini yazdı, fotoğraf çekildi.


Öğrenci velileri ise öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulması ve milli eğitim bakanlığınca verilen karardan memnun. Öğrenci velisi Mustafa Çağlayan " Milli eğitim bakanlığının aldığı kararla okulumuz depreme dayanıksız çıktı. Yıkım kararı çıktı. Bu kararı müteakiben öğrencileri Yağcıbedir okuluna naklettiler. Eğitimlerine orada devam edecekler. İnşallah öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olur. Orada güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçirirler" şeklinde konuştu.


Milli eğitim bakanlığına bağlı riskli yapılar kapsamında Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Orta okulu, Umurlar ilkokulu, Öğretmenevi ve ASO, Kurtuluş ilkokulu eski ek binası, İmam Hatip orta okulu eski ek bina için yıkım hazırlığı gerçekleştiriliyor. Umurlar ilkokulu öğrencileri ise taşımalı sistemde İbrahim Ethem İlkokulunda eğitim görmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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