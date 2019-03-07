Cumhuriyet Ortaokulunda Yapılan Tatbikat Gerçeği Aratmadı
1 saat önce
Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.
Kırşehir
Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde yapılan tatbikata Afad, Sağlık Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi destek sundu.
Okulda gerçekleştirilen tatbikatla öğrencilerin olası durumlara hazırlandığını ve hangi kamu kurumlarının görev aldığını öğrencilerin öğrenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Okul Müdürü Selim
Erbaş, "Dönem dönem yapılan tatbikat ve uygulamalar öğrencilerimizin gelişimleri noktasında katkı sunuyor. Teorikte alınan bilgilerin uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterilmesi olası durumlarda çocuklarımızın tedbirli davranmalarının be bilinçli olmalarının da önünü açıyor. Bizlerin çocuklarımızın gelişimleri noktasında yaptığı her eğitim faaliyetini aileler de evlerinde mutlaka hatırlatmalı ve çocuklarıyla aynı bilince sahip olmalılar"dedi.
Gerçekleştirilen tatbikatta deprem ve yangın anları canlandırılarak kurtarma faaliyetinin nasıl gerçekleştirildiği çocuklara gösterildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:13 Kaynak: İHA
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