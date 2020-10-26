Cumhuriyet Plaj Voleybolu Turnuvasının kazananları belli oldu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvasında başarılı olan takımlar ödül ve kupalarını aldı.

23-25 Ekim tarihleri arasında yapılan Cumhuriyet Plaj Voleybolu Turnuvasında 15 takım kıyasıya bir mücadele gerçekleştirdi. Turnuvada ortaya konan oyun ve kıran kırana mücadele sporseverlerin büyük ilgisini çekti. Sergiledikleri başarılı mücadele ile birincilik kürsüsüne Big Boys takımı çıktı. İkinciliği Bulut ve üçüncülüğü Soli Team takımlarının aldığı turnuvada oynanan maçlar sonunda düzenlenen törenle ödül ve kupalar başarılı olan takımlara Başkan Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve Mezitli Belediyesi meclis üyesi Hamide Oylumlu tarafından verildi. Pompei Beach plajında yapılan turnuvada birinci olan Big Boys 750 lira, kupa ve madalya, ikinci Bulut 500 lira, kupa ve madalya, üçüncü olan Soli Team ise 300 lira, kupa ve madalya kazandı.

Turnuvada mücadele eden tüm takımlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona virüsün etkileri nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı moral olarak yükseltebilmek adına açık havada yapılabilecek sanatsal ve spor faaliyetlerine ağırlık vermeye çalışıyoruz. Sadece Mezitli'den değil, Mersin genelinden çok başarılı takımlar turnuvalarımıza katılarak çok güzel maçlar çıkarıyorlar. Ödül alan almayan bütün sporcu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Mezitli'nin çok farklı bir ilçe olduğunu dışarıdan gelen misafirlerimize de gösterme imkanı buluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız nedeniyle düzenlenen turnuvamız son derece çekişmeli maçlara sahne oldu. Buraya gelerek mücadele eden tüm arkadaşlar benim için birinci olmuştur. Yoğun ilgi gösteren tüm spor takımlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MERSİN