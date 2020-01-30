Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika

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Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun'a ziyaret
6 saat önce
Bayburt'ta görev yapan Cumhuriyet Savcıları Serkan Şahbaz ve Muhsin Uysal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
Bayburt'ta görev yapan Cumhuriyet Savcıları Serkan Şahbaz ve Muhsin Uysal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Savcılarına teşekkür eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerinin de konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.
Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Cumhuriyet Savcıları Serkan Şahbaz ve Muhsin Uysal ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti. - BAYBURT
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