Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun'a ziyaret - Son Dakika
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Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun'a ziyaret

6 saat önce

Bayburt'ta görev yapan Cumhuriyet Savcıları Serkan Şahbaz ve Muhsin Uysal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun'a ziyaret, System.String[]

Bayburt'ta görev yapan Cumhuriyet Savcıları Serkan Şahbaz ve Muhsin Uysal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.


Nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Savcılarına teşekkür eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerinin de konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.


Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Cumhuriyet Savcıları Serkan Şahbaz ve Muhsin Uysal ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti. - BAYBURT

Selçuk Coşkun, Bayburt, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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