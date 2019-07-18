Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret,...
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Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret,...

4 saat önce

Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret,..., System.String[]
Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL
Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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