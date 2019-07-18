Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret,...
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Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL
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