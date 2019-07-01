Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti
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Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti

53 dakika önce

Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik, yeğeninin düğünü için geldiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı düğün için geldiği Kocaeli'de vefat etti, System.String[]
Antalya Cumhuriyet Savcısı Hasan Epik, yeğeninin düğünü için geldiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Antalya Adliyesinde görev yapan savcı Epik (53), ablasının kızının düğününe katılmak için Gebze ilçesine geldi.
Ablasının evinde kalan Epik, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Epik'in cenazesi, 2005-2014 yıllarında görev yaptığı Gebze Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:46 Kaynak: AA
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