Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı - Son Dakika

Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı

19.05.2021 11:21

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs tedbirleriyle ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı haberlerini gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya, Eyüp Akbulut isimli Cumhuriyet Savcısı'nın Türkiye'deki koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili sözlerini konuşuyor. Salgında hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüldüğünü ve bunların büyük mağduriyetlere neden olduğunu iddia eden Akbulut, bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştü. Savcı Akbulut, bu kararların zararlı olduğunu ileri sürerek resen soruşturma başlattığını açıklamıştı.

"VALİLER BİZLERE AKLIMIZIN ALMAYACAĞI ŞEYLER EMREDEBİLİR"

Alınan tedbirlerle ilgili olarak il idaresi kanununun zikredildiğini ve işlemlerin 11C ve 66. maddeler uyarınca yapıldığını ifade eden Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, "Fakat bir kanunda 'Vali gereken tedbirleri alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız" dedi.

"BU METİNLER HUKUKEN ÇÖP"

Akbulut sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

"BEN İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM"

Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı adıma aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum."

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Bu açıklamalar sonrasında dün Akbulut hakkında idari inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü. Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı

Cumhuriyet Savcısı, Sosyal Medya, Şanlıurfa, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • salim: bu adamı cımhuriyet savcısı yapan eğitim bize neler yapmaz adam resmen başkaldırmış ama boşa şaka sanıyor covidi eğitimli cahil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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