Cumhuriyet Savcısı, Mehmetçik Vakfına bağış karşılığında uzlaştı - Son Dakika

Van'da Cumhuriyet Savcısı E.A., tehditvari ifadeler sarf eden şüpheli Y.A. hakkındaki şikayetinden Mehmetçik Vakfına bağış yapması şartıyla vazgeçti.

Van Cumhuriyet Savcısı E.A.'ya yönelik tehditvari ifadeler sarf eden şüpheli Y.A. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağış yapılması talebine karşılık şüpheli uzlaşmayı kabul etti. Şikayetçi olan Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli Y.A. arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine bin TL bağış karşılığında uzlaşma sağlanırken, şüpheli Y.A. bağış dekontunu Van Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. - VAN