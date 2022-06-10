Cumhuriyet Savcısı'nı tüfekle yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Cumhuriyet Savcısı'nı tüfekle yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı

10.06.2022 11:31
Cumhuriyet Savcısı'nı tüfekle yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı

Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis C.'nin başından tüfek saçmalarıyla yaralanmasına ilişkin soruşturmada silahı ateşleyen Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis C.'nin başından tüfek saçmalarıyla yaralanmasına ilişkin soruşturmada silahı ateşleyen Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Üsküdar Kandilli'de 29 Mayıs tarihinde balık tuttuğu sırada Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis C.'nin başından tüfek saçmalarıyla yaralanmasına ilişkin soruşturmada silahın, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yalısından ateşlendiği, ateşleyenin ise Sevinç İnönü'nün yeğeni, ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu olduğu tespit edildi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mengenecioğlu'nun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, evindeki silahı denemek için denize doğru ateş açtığını, deniz kenarında kimseyi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirerek, tutuklamaya yönelik yakalama kararında şüphelinin suçlamayı kabul edici nitelikteki savunması, müştekinin anlatımları, atış yapılan mesafenin yakınlığı, bölgenin hayati önemi ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla yaşadığı husumetlere dikkat çekildi. Savcılığın bu nedenlerle tutuklama talep ettiği kaydedilirken şüphelinin bu takdirle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olduğu öne sürüldü. Savcılık bu nedenlerle şüphelinin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Erdal İnönü, Üsküdar, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhuriyet Savcısı'nı tüfekle yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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