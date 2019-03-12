Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'ın Acı Günü

Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'ın Acı Günü

16 dakika önce

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın babası Mehmet Ali Yılmaz (71) hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'ın Acı Günü, System.String[]
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın babası Mehmet Ali Yılmaz (71) hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp yetmezliği teşhisi nedeniyle tedavi gören Yılmaz, Bornova'daki evinde vefat etti.

Yılmaz için yarın öğle namazının ardından Bornova Merkez Hüseyin İsabey (Büyük) Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmirli Kasap Sosyal Medya Sayesinde İşlerini 3 Kat Artırdı Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'ın Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]