Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'ın Acı Günü
16 dakika önce
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın babası Mehmet Ali Yılmaz (71) hayatını kaybetti.
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın babası Mehmet Ali Yılmaz (71) hayatını kaybetti.
Bir süredir kalp yetmezliği teşhisi nedeniyle tedavi gören Yılmaz, Bornova'daki evinde vefat etti.
Yılmaz için yarın öğle namazının ardından Bornova Merkez Hüseyin İsabey (Büyük) Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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