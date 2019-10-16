Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Savcısının ayakkabısını çaldığı iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Savcısının ayakkabısını çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Cumhuriyet Savcısının ayakkabısını çaldığı iddiasıyla tutuklandı

37 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmandan Cumhuriyet Savcısına ait ayakkabı ile başka bir yerden bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısının ayakkabısını çaldığı iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmandan Cumhuriyet Savcısına ait ayakkabı ile başka bir yerden bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, Kalkancı Mahallesi'nde bir sitedeki apartmandan ayakkabı ile başka bir yerden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve eşkal tespiti yapan ekipler, şüpheli M.V'yi (24) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayakkabının Samsun Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısına ait olduğu ve kendisine teslim edildiği öğrenildi.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:06 Kaynak: AA
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