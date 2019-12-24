'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı - Son Dakika Spor

'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı

6 saat önce

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat Akpınar'ın, İzmir'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.

'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı, System.String[]

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat Akpınar'ın, İzmir'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.


Milli atlet ve atletizm antrenörü Sebahat Akpınar, İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen 10 kilometrelik Cumhuriyet şehitleri ulusal koşusunu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, spor adına yapılan tüm etkinliklerin birer kazanım olduğunu belirtti.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 23 Aralık 2019 tarihinde İzmir'de yapılan koşuda birinci olarak kupa alan Milli antrenör Sebahat Akpınar'ı tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi. - KÜTAHYA

Akpınar, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı
İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Son Dakika Haberleri
17:22 Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor
17:21 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı... - Son Dakika Spor
17:21 Şamiloğlu Türkiye üçüncüsü - Son Dakika Spor
17:17 Yeni Malatyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
17:16 Coşkun Demirbakan: "Geride enkaz değil iyi bir takım bıraktık" - Son Dakika Spor
16:48 Eski F.Bahçeli İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölete düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]