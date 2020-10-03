Cumhuriyet Semt Evleri'nde kurslar başlıyor - Son Dakika

Gaziemir Belediyesinin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif yer almaları için hizmet verdiği Cumhuriyet Semt Evlerinde kurs kayıtları başladı. 1 Ekim'de başlayan kurs kayıtlarının 9 Ekim'de son bulacağı ifade edildi.

Gaziemir ilçesinde, Cumhuriyet Semt Evlerinde kurs kayıtlarının başladığı bildirildi. Kurslara katılmak isteyenlerin, kimlik fotokopileri ve Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla birlikte mahallelerinde bulunan semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek. Sınırlı sayıda kursiyerin alınacağı kursların, 12 Ekim'de pandemi kurallarına uyularak başlayacağı, kayıtların 9 Ekim'de son bulacağı ifade edildi.

Kurslarda; sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kuralları başta olmak üzere pandemi kurallarına uyulacak. Salgın nedeniyle sınıf mevcudunun sınırlı tutulacağı kurslarda, kursiyerlere HES kodu sorgulaması yapılacak, kursiyerler dersliğe ateşleri ölçülerek alınacak. Ayrıca, Semt Evlerinin düzenli olarak dezenfekte edileceği, derslerden sonra dersliklerin havalandırılacağı ifade edildi.

Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde; kat'ı sanatı, ahşap boyama, takı, örgü, yazarlık; Aktepe Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde örgü, ahşap boyama, kurdele nakşı, yetişkin resim, çocuk resim, satranç, yazarlık; Dokuz Eylül Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde ahşap boyama, takı, kırk yama, örgü, geri dönüşüm; Yeşil Mahallesi Cumhuriyet Semt Evinde takı, ahşap boyama, örgü, katı' sanatı; Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Semt Evinde takı, örgü, yazarlık; Beyazevler Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi'nde kat'ı sanatı, ahşap boyama, örgü, yazarlık, satranç; Zafer Mahallesi Cumhuriyet Semt Evinde kat'ı sanatı, örgü ve geri dönüşüm kursları düzenleneceği belirtildi. - İZMİR