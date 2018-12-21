Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Şükrü Meto Vefat Etti

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Şükrü Meto Vefat Etti

5 saat önce

Eski Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Şükrü Meto (84) hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Şükrü Meto Vefat Etti, System.String[]
Eski Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Şükrü Meto (84) hayatını kaybetti. TBMM İdare Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Meto için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Meto'nun naaşı, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aynı gün Rize'nin İyidere İlçesine bağlı Taşhane Köyü'nde defnedilecek.

Meto, 1979-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Rize üyeliği yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:53 Kaynak: AA

Rize, Politika
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