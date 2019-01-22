Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ve Meclis personeli katıldı.



Törenin ardından Kaplan'ın naaşı, askeri araç ile Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü. Kaplan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



1921 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Kadri Kaplan, Harp Akademisinden mezun oldu. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği Harekat Subayı, Milli Birlik Komitesi Üyeliği yapan Kaplan, 1961-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii üyeliğinde bulundu.

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