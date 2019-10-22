Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet" sergisi için geri sayım
Son Dakika Güncel 'Cumhuriyet' sergisi için geri sayım

"Cumhuriyet" sergisi için geri sayım

28 dakika önce

Kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli sanat projeleri düzenleyen, sanatı ve sanatçıyı destekleyen kuruluşlardan biri olan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, artık gelenekleşen "Cumhuriyet" sergisini Ankara'lı sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi'nin, Berlin'de başlayan ve yıllardır farklı illerde devam eden Cumhuriyet Sergilerinden biri de bu yıl Başkent Port Art Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor.100'den fazla sanatçının katıldığı, çok önemli isimlerin yanında, orta kuşak ve genç sanatçıların eserlerine de yer verilen sergi 29 Ekim'de açılacak.

Sergiye katılan sanatçılardan;

Adnan Çoker: "Cumhuriyetin kurulduğu il olan Ankara'da Cumhuriyetin 96. Yılı için düzenlenen bir sergiye destek olmaktan dolayı mutluyum."

Yalçın Gökçebağ: "Ankara Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir kent, hem Ankara'da olması, hem de Cumhuriyet'in 96. yılı için yapılması benim için çok değerli."

Gürbüz Doğan Ekşioğlu: "Bugün sanatçıysam, Atatürk Cumhuriyeti'nin sağladığı aydınlık Türkiye ve eşitlikçi eğitimi sayesindedir. Her zaman sanat ve sanatçının yanında olan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi'nin organize ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Sergisi'nde bir eserimin yer almasından dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim." diyerek, sergiyle ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Koloninin kurucusu Ahmet Şahin ve CEO'su Hakan Körpi, "Cumhuriyetimizin 96.yılı için bir sanat şöleni hazırlıyoruz. Bu sergi için özellikle Cumhuriyetimizin kurulduğu il olan başkent Ankara'yı tercih ettik. Cumhuriyete ve sanata gönül veren tüm dostları bekliyoruz. Cumhuriyet için,sanat için birlikte olalım bu özel günde" dileğiyle, tüm sanatseverleri sergide buluşmaya çağırdı.

Plastik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:26 Kaynak: Bültenler
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