29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den - Son Dakika

29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den

29.10.2020 11:07

29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den 2 bin fotoğrafla bin metrekarelik Türkiye haritası Cumhuriyet sevgisini dev tablo ile sergilediler Cumhuriyet'in 97.

29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den

2 bin fotoğrafla bin metrekarelik Türkiye haritası

Cumhuriyet sevgisini dev tablo ile sergilediler

BURSA - Cumhuriyet'in 97. yılı nedeniyle 97 bin bayrak dağıtan Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 2 bini aşkın çalışanı birlik ve beraberliği simgelemek, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan sevgilerini göstermek için çok özel bir yol seçti. Bin metrekare büyüklüğündeki belediye çalışanlarının fotoğraflarından oluşan dev Türkiye haritası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en dikkat çeken güzelliklerinden oldu.

Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşların yaşadığı 1 milyon nüfuslu Bursa'nın Osmangazi Belediyesi çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birlik ve beraberliği sergilemek için kendi fotoğraflarından oluşan dev Türkiye haritası ile çok özel bir çalışmaya imza attı. 2 bini aşkın belediye çalışanın fotoğraflarından bin metrekare büyüklüğünde Türkiye haritası oluşturuldu. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde dış mekanında yapılan özel çalışma, hem duygusal hem de görsel bir şov sundu.

Atatürk ve tüm kahramanlarımıza saygı ve dua

Cumhuriyetin şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasını sağlayarak Cumhuriyet'in temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Bağımsızlığımızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

Ay yıldız altında yine biriz, birlikteyiz

Başkan Dündar, cumhuriyetle taçlandırılan ülkemizde bugün yine milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik girişimler ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çekerek, "Tüm hain saldırılara karşı yine Al yıldız altında; 7'den 77'ye ülkemizin her karış toprağında biriz, birlikteyiz. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakan tüm kahramanlarımıza layık şekilde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Dün de bizim bugün de, Osmanlı da bizim Türkiye Cumhuriyeti de

Etkinliğin Bursa'nın fethinden Osmanlı imparatorluğun uzanan tarihi sürecin resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin bahçesinde yapılmasının daha da anlam kattığını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihteki en büyük Türk İmparatorluğu'nun da Türkiye Cumhuriyeti'nin de en büyük değerleri ve mirasları olduğunu sözlerine ekledi.

29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den
29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 29 Ekim'in en anlamlı fotoğrafı Osmangazi'den - Son Dakika

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