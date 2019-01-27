Cumhuriyet Tarihine Geçen Erzurum'daki Uyuşturucu Operasyonunun Detayları Ortaya Çıktı

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Eski Yönetici, Hakkında Dedikodu Çıkardığını İddia Ettiği Yeni Yönetici ve Yardımcısına Kurşun Yağdırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de "Atatürk" Sorusuna İki Joker Kullanan Yarışmacı, Sosyal Medyada Gündem Oldu