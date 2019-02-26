Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başlıyor

1 saat önce

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019 Tatbikat'ı yarın başlayacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başlıyor, System.String[]
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019 Tatbikat'ı yarın başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:10 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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