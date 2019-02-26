Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başlıyor
1 saat önce
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019 Tatbikat'ı yarın başlayacak.
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019 Tatbikat'ı yarın başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:10
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