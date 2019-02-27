Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 tatbikatı başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 tatbikatı başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı başladı. Marmaris Aksaz Limanı'nda sabah saat 05.00'te TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başlamış oldu. Senaryo gereği daha önce TCG Anamur mayın temizleme gemisin temizlediği kanaldan beş firkateyn asimetrik tehdit unsuru terörist botu ve hava vasıtasını etkisiz hale getirerek mavi sulara açıldı. Tatbikat planlandığı şekilde devam ediyor.



(Ramazan Terkos/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Son Durum

Son Dakika! Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar