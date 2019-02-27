Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

1 saat önce

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 tatbikatı başladı.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı, System.String[]
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 tatbikatı başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı başladı. Marmaris Aksaz Limanı'nda sabah saat 05.00'te TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başlamış oldu. Senaryo gereği daha önce TCG Anamur mayın temizleme gemisin temizlediği kanaldan beş firkateyn asimetrik tehdit unsuru terörist botu ve hava vasıtasını etkisiz hale getirerek mavi sulara açıldı. Tatbikat planlandığı şekilde devam ediyor.

(Ramazan Terkos/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

Ege Denizi, Akdeniz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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