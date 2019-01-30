Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Eroin Operasyonunda Yakalanan 4 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Eroin Operasyonunda Yakalanan 4 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

1 saat önce

- Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıERZURUM - Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ERZURUM - Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan organizatörler S.Ö. ve H.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tır sürücüsü Ş.D.,ile organizatörler S.Ö. ve H.K., tutuklanarak geniş güvenlik tedbirleri altında cezaevine götürüldü.
Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu belirtilen M.Z.F'de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

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